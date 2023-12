SERIE C Il Perugia sbanca Olbia ed è 3°, buona la prima per il Pineto nel suo stadio Doppio successo di misura per Perugia e Pineto: battute 1-0 Olbia e Sestri Levante, grazie a due colpi di testa da calcio d'angolo.

Successo importante per il Perugia che sbanca Olbia e si prende il terzo posto in solitaria: in Sardegna decide l'incornata di Paz. Con Nanni ancora out, i bianchi si fanno vedere solo in apertura: bella discesa a destra di Cavuoti, Adamonis respinge il mancino e poi Vulikic anticipa ancora il numero 20 pronto per il tap-in. Ribaltamento di fronte e ci prova il Perugia: cross di Paz per il colpo di testa di Santoro – anche disturbato dal tentativo di rovesciata del compagno - palla fuori non di molto. Stessa sorte per Matos che calcia dal limite ma schiaccia troppo e non crea problemi a Rinaldi. In chiusura di frazione, però, il Perugia passa meritatamente: corner di Lisi, Yeferson Paz anticipa anche Vulikic e – con una grande incornata – la infila sotto all'incrocio dei pali. Quello del difensore colombiano sarà il gol-partita anche perché, nella ripresa, non succede più nulla. L'Olbia non si rende pericoloso in avanti, il Grifone amministra il vantaggio e si porta a casa 3 punti fondamentali che significano sorpasso alla Carrarese.

Vola il Pineto che centra il quinto risultato utile consecutivo e supera di misura il Sestri Levante. Primo tempo dalle pochissime emozioni: Gambale sfiora il vantaggio quando si ritrova tutto solo nell'area piccola ma manda alto sopra la traversa. Di là è superlativo Tonti quando respinge d'istinto sul tentativo di Margiotta, arrivato dopo un contropiede condotto magistralmente dal Sestri. Ci prova Volpicelli con la specialità della casa: calcio di punizione a lato, sul palo del portiere. Ripresa e ancora Volpicelli aziona Germinario che fa tutto alla perfezione, tranne il destro a giro che si perde di poco sul fondo. Al 59' la rete che fa saltare il banco: corner del solito Volpicelli, De Santis si libera dalla marcatura dell'avversario e non lascia scampo ad Anacoura. Esplode il “Pavone-Mariani” alla prima - storica - in Serie C del Pineto nel suo stadio. I biancazzurri terranno questo importantissimo 1-0 fino alla fine, anche perché i liguri non riescono a reagire e Tonti abbassa la saracinesca.

