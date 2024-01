SERIE C Il Perugia sbanca Pescara e sale al terzo posto All'Adriatico decide un autogol di Kouan al 93esimo

Allo stadio Adriatico si affrontano Pescara e Perugia, due nobili decadute del calcio italiano. Zeman con il solito tridente formato da Merola, Vergani e Accornero. Formisano che non può disporre di Lisi squalificato e degli infortunati Ricci e Vazquez, si affida alla coppia d'attacco formata da Sylla e Seghetti. Arbitra Eugenio Scarpa di Collegno. Si comincia con il destro di Santoro bloccato da Plizzari. Poco dopo la mezz'ora, ancora Perugia con Sylla che perde l'attimo giusto davanti al portiere avversario. Con il passare dei minuti, cresce il Pescara. Progressione di Merola che apre per Accornero che lascia partire un gran destro verso l'angolo lontano, il portiere umbro si supera e mette in angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, De Marco dalla distanza centra in pieno la traversa con Adamonis immobile. Poco prima del riposo, Lewis interviene cosi su Accornero e il direttore di gara concede il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Vergani, destro debole respinto da Adamonis che poi è bravissimo ad anticipare il tentativo di Merola. In pieno recupero, Sylla trova la via del gol per il Perugia, rete annullata per fuorigioco anche se restano dubbi sulla posizione dell'attaccante biancorosso.

Secondo tempo e Adamonis si oppone cosi alla conclusione di De Marco. La risposta del Perugia non si fa attendere, sinistro fuori misura di Cancellieri. Dalla parte opposta, diagonale sul primo palo di Cangiano ma Adamonis è attento e blocca in due tempi. Ci prova anche Cuppone, il portiere umbro non si fa sorprendere e alza in angolo. Al terzo minuto di recupero, il Perugia vince la partita. Sul cross di Kouan, Di Pasquale interviene cosi e beffa incredibilmente Plizzari. Clamoroso autogol del difensore di Zeman che decide la sfida dell'Adriatico. Il Perugia finisce in 10 per il doppio giallo a Iannoni ma gli umbri festeggiano la seconda vittoria consecutiva e soprattutto il terzo posto in classifica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: