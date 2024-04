SERIE C Il Perugia supera 3-0 l'Olbia e torna a vincere Padroni di casa in doppio vantaggio all'intervallo, chiudono il discorso con le reti di Vazquez, Iannoni e Ricci su rigore.

Il Perugia torna alla vittoria dopo la sconfitta del turno precedente, l'Olbia allunga a tre la serie di ko di fila. Tra gli ospiti parte titolare il sammarinese Nicola Nanni. I giocatori sardi si presentano in area avversaria due volte nei primi dieci minuti e nella seconda occasione si fermano contro la traversa sulla conclusione di Dessena. Dalla parte opposta ci prova sotto misura Ricci, c'è la risposta di Van Der Want. Il Perugia la sblocca al 25'. Sulla discesa sulla destra di Mezzoni parte un cross al centro con girata di Vazquez. Padroni di casa in vantaggio e grande esultanza del giocatore biancorosso. Il Perugia potrebbe legittimare il risultato già al 31' quando sul cross dalla sinistra è ancora Vazquez a girare in porta di testa colpendo il palo.

Il raddoppio il Perugia lo trova prima dell'intervallo con un'azione di contropiede concretizzata da Iannoni al termine di una lunga cavalcata. Partita sul 2-0 e virtualmente chiusa. Nella ripresa il direttore di gara assegna il calcio di rigore al Perugia per il fallo su Vazquez. Sul dischetto si presenta Ricci che non sbaglia e firma il tris che vale la chiusura anticipata della partita. L'Olbia ci prova con un paio di conclusione dalla distanza, ma la partita non ha più storia, vince il Perugia 3-0.

