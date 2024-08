SERIE C Il Perugia travolge la Spal In gol Torrasi e doppietta di Montevago per il tris sulla Spal

Al Renato Curi va in scena uno dei big match di giornata con il Perugia reduce dal rocambolesco pareggio con la Pianese e la Spal che deve uscire da sott'acqua vista la penalizzazione di 3 punti assottigliata a -2 grazie al pareggio nella prima con l'Ascoli. Il grifo ci mette poco più di 10 minuti per aprire la scatola, gran gol di Torrasi che riceve e di contro balzo di sinistro incrocia in porta per il vantaggio della formazione di Formisano. Insiste il Perugia Ricci traversone, Bacchin di testa impegna severamente Melgrati. Rao uno dei più brillanti in casa Spal, conclusione centrale.

Quelli di Dossena pericolosissimi su palla inattiva Arena che arriva da dietro non riesce a tenere il pallone basso, grande occasione mancata per il pari. Al tramonto di frazione Cisco cerca la buca d'angolo senza trovarla per un'inerzia. Prima di guadagnare gli spogliatoi, Antenucci di testa si vede negare il gol da una grande parata di Gemello. Non è da meno Melgrati che in tuffo risponde alla potenza di Bartolomei e sul corner successivo compie un autentico miracolo su Sylla che sale per colpirla, Melgrati si supera. Il raddoppio di li a poco. Bartolomei controllo magistrale e cross perfetto Montevago torsione precisa e qui non può nulla neanche l'ottimo Melgrati.

Il tris nel finale ancora con Montevago, doppietta per lui che scarica dentro sul secondo palo un cross dalla sinistra. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, Perugia batte Spal 3-0.

