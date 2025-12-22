Il Perugia travolge un brutto Forlì (4-0)

Il Forlì fa Natale rimediando con 4 schiaffoni dando il peggio di sé contro il miglior Perugia dell'anno. Subito avvisaglie di quel che sarà per un errore di Saporetti, i galletti si vedono senza pungere. Gemello piazzato su Macrì. Altro allarme rosso in area, disinnescato da Martelli che resta freddo e la vince d'istinto. Succede l'episodio che marchia a fuoco il match, dall'angolo Martelli esce sulla palla e finisce con lo sbattere su Bacchin. A fine 2025 pare possa essere rigore: Manzari porta avanti il Perugia. Reazione di quelli di Miramari con Petrelli che va poco lontano dal palo. Di là invece Bacchin non si tiene, se ne va e la mette per la stoccata volante di Montevago. Ai tempi di Pizzul sarebbe stato "tutto molto bello". Si chiude tutto a filo d'intervallo , Bacchin è indemoniato, punta Saporetti, lo salta. L'aggancio porta al secondo rigore di giornata. Questo si, rigore vero. Manzari come prima e sono 3. Il secondo tempo è una specie di allenamentino prenatalizio. Sulla punizione di Bartolomei Martelli ci da di bagher, ma il quarto è in qualche modo prenotato. Joselito riceve al limite dell'area. Senza pressione ha tempo di aggiustarla e mirare l'angolo. Passivo che potrebbe allargarsi ancora per questa uscita non autorizzata di Martelli, Montevago lo punisce, il palo fa il bel gesto natalizio e lo salva. A tenere inviolata la porta del Perugia invece ci pensa Gemello sull'idea molto all'acqua di rose di Elia.







