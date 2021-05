SERIE C Il Perugia vince a Salò e torna in Serie B Decisivo il 2-0 sulla Feralpi, firmato Elia e Bianchimano: il Padova chiude con gli stessi punti ma con gli scontri diretti a sfavore.

Sul traguardo il Perugia non trema e a un anno dalla clamorosa retrocessione al playout, ritrova la B. Il purgatorio in terza serie si conclude al Turina, dove la FeralpiSalò non fa troppa resistenza e cede 2-0. Basta e avanza, perché anche se la vetta resta in condivisione col Padova gli scontri diretti a favore mandano su il Grifone. Decisivi il suicidio biancoscudato col Modena di due turni or sono e il grande finale di stagione dei ragazzi di Caserta, che dicono addio alla C con la striscia di 8 vittorie e un pari.

Il gol promozione arriva al 17°: Crialese per Sounas e miracolo di De Lucia, Minesso però è attento a rimbalzo e mette al limite per la cannonata di prima di Elia, che l'estremo di casa non vede né partire né passare. È fatta, perché la Feralpi, che è quinta e salta il primo turno playoff, per raddrizzarla non fa praticamente nulla e il resto è un tentativo umbro di mettere la sicura.

In avvio di ripresa ancora Elia parte sull'errore di Rosi e serve Murano, De Lucia torna impeccabile. Bis sciupato anche per Monaco, saltato in solitaria sul corner di Burrai e incapace di inquadrare. Mira assente pure sul nuovo tentativo volante di Elia, solo appena dentro l'area sulla respinta corta di Bacchetti. Infine, al minuto 71, l'apoteosi: Kouan recupera, Sounas prende il controllo dell'operazione e va col filtrante a smarcare Bianchimano, entrato da 2' e glaciale nel piazzare una palla che pesa come fosse medica.

I 24' rimasti sono una mera attesa del triplice, dopo il quale scatta il festone: il Perugia festeggia una promozione diretta apparsa a lungo un sogno e poco più, ma che è un giusto premio per una squadra che, una volta avuto in mano il suo destino, non ha mai esitato. Una chiosa sul capolavoro dell'Umbria, che contando anche la trionfale cavalcata della Ternana ha vinto due gironi su tre e riportato entrambi i capoluoghi di provincia sulla vetrina della Serie B.

