SERIE C Il Perugia vola con Kouan, Vis Pesaro battuta 0-1

Anche la C omaggia la memoria di Mauro Bellugi prima di aprire la giornata numero 26. Nessuna sorpresa nel lunch match, il lanciatissimo Perugia coglie la quarta vittoria consecutiva in casa di una Vis Pesaro che invece a fila ne ha perse 3. Subito umbri in pressione, Cancellotti crossa e basta, ma Ndiaye non si fida. Pesaro non va oltre qualche mischia, Fulignati opta per la smanacciata. Perugia passa a metà tempo, Cancellotti la mette e la difesa si perde Kouan che di testa appoggia a porta spalancata. La reazione dei padroni di casa è un cosa di De Paola che non trovando sbocchi prova da solo senza creare problemi a Fulignati. Prima dell'intervallo, riedizione dell'1-0. La testa di Kouan stavolta non trova la porta.

Ripresa, Perugia in controllo, Ndiaye esce fuori dall'area e a Crialese viene l'ideona di provarci. Niente, ma non di molto. Occasionissima per il raddoppio perugino con un bel contropiede di Falzerano che porta e scarica su Di Noia. Sinistro e questa volta il palo da respiro alla Vis. Ma l'ultima parte di partita non regala grandi emozioni, Cannavò prova di fisico, ma Fulignati lo contiene. E poi Marchi conclude trovando pronto il portiere perugino a blindare lo 0-1. La rincorsa del Grifone continua.

