Il Pescara batte il Carpi e torna solo in vetta alla classifica

Il Pescara per rispondere a Ternana, Torres e Virtus Entella e riprendersi la vetta solitaria della classifica, il Carpi per tornare a riassaporare la vittoria dopo tre turni. La prima frazione non lascia a bocca aperta l'ottimo pubblico dell'Adriatico. Ritmi molto bassi e conclusioni velleitarie con i due portieri Plizzari e Sorzi quasi mai impegnati. Sono dei padroni di casa le iniziative migliori che portano però solo a potenziali occasioni, ma veri pericoli da gol non se ne vedono. Ed è così per oltre un'ora con il Carpi guardingo a proteggere.

La prima vera occasione è quella che arriva poco dopo il 60°: Moruzzi, nuovo entrato mette dentro un pallone, sul quale si avventa De Marco che in precario equilibrio colpisce, blocca Sorzi, ma è il segnale che la squadra di Baldini sta accelerando. Il gol arriva poco dopo sulla straordinaria iniziativa di Dagasso. Slalom tra i difensori del Carpi e delizioso servizio in mezzo, per la stoccata di De Marco. Gran gol per costruzione quello del Pescara. La gioia dura poco perchè Saporetti gela lo stadio, approfittando di una frittata della difesa dei delfini.

Batti e ribatti, la sfera resta in zona dischetto del rigore, e il numero 10 punisce. Si torna in parità. A questo punto la squadra di Serpini invece di congelare, restituisce il favore. Anche in questo caso il gol di Brosco scaturisce da un facile ma errato disimpegno della difesa del Carpi. Gol pesantissimo quello del capitano. Allo Stadio Adriatico di Pescara, Pescara batte Carpi 2-1. Abruzzesi soli in testa alla classifica.