Il Pescara beffa il Livorno: Sardo firma l'1-0 al 96°

Il Livorno ci prova e riprova invano, così al Pescara basta un inserimento di Sardo al 96° per trovare l'1-0. Passo falso in ottica rincorsa al primato per gli amaranto, ai punti decisamente più pericolosi: Falasco sventaglia per l'inserimento di Gabbiani, che in qualche modo mette giù per poi schiantarsi su Fiorillo.
Con la ripresa, Rizza per il cross ancora di Falasco, Bonassi si inserisce preciso ma incorna clamorosamente alto. Quindi pasticcio della difesa che favorisce Gabbiani, che si libera per un destro respinto di piede da Fiorillo. Di nuovo Gabbiani in azione di sfondamento e di nuovo Fiorillo a fare muro, con bis di parate sulle conclusioni dell'attaccante.
Quindi, al 96°, la beffa: punizione morbida dalla trequarti di Guccione, Sardo arriva deciso di testa, centra il palo e poi viene premiato dal rimbalzo, ribadendo in rete il pallone che dà tre punti al Pescara.