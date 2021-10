SERIE C Il Pescara di misura sulla Fermana (2-1)

Il Pescara accorcia sulla prime anche se ancora non convince, la Fermana accorcia sulla coda anche se non sembra malaccio e se la gioca fino alla fine. Prima parata di Di Gennaro su Nepi, mentre gli abruzzesi hanno la carburazione lenta con la ciabatta di Diambo. Occasionissima Fermana, mischione con lisci a profusione e Nepi che avrebbe solo da far gol, rinuncia. Da sigla televisiva dall'altra parte: Ferrari - Ginestra - traversa - Ginestra - palo. Rivedere per credere. Si prosegue un colpo e un colpo, Di Gennaro decisivo su Pannitteri. Alla ricerca del famigerato episodio, esulta il Pescara. Pompetti in mezzo, braccio di Rodio e rigore. La sblocca Ferrari dal dischetto e i biancazzurri vanno al riposo davanti.

E quanto ricomincia la questione, battono un altro colpo con De Marchi. Stop, sombrero e destro. Ai tempi si diceva "tutto molto bello". Ma provvisorio. Appena un minuto, altro braccio stavolta di Frascatore. E altro rigore di Nepi che riavvicina e teoricamente riapre un po'. Si va a strappi, Memushaj dall'angolo va diretto sulla traversa e la Fermana il pari lo cerca senza creare molto, fa eccezione la masticata dell'olandese Bolsius. Nel finale Rossoni prende posizione e nega a Rauti il tris, ma la sostanza non cambia e il Pescara può ripartire non senza qualche interrogativo. E qualche fischio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: