SERIE C Il Pescara è vivo e macina il Gubbio (2-0)

La settimana di tensioni che ha vissuto il Pescara dopo il terzo ko consecutivo porta una reazione ai che significano 3 punti. Bolide di Cangiano, prima traversa di giornata: saranno 3. Il Gubbio sta essenzialmente in questo flipper che Proietti prova a risolvere dalla distanza trovando però Plizzari. Occasione Pescara, Venturi tiene la posizione sull'imbucata di Valzania. Si gioca praticamente a una porta, nel senso del perimetro. Con Pellacani è il secondo palo di giornata. Tanta spinta porta all'acrobatico, bel vantaggio abruzzese. Testa in tuffo di Ferraris a chiudere il contenzioso con la curva. Il tifo torna poi a pieni polmoni quando a stretto giro Brosco stacca per il raddoppio. Non ci sono reazioni egubine, Di Massimo parte per riaprila, ma uno non trova la porta e due è in fuorigioco. Gubbio poco o niente, questo sarebbe il poco. Per il Pescara invece ce ne sarebbe ancora, terza traversa con Arena di una partita già chiusa o forse addirittura nemmeno cominciata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: