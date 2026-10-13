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Il Pescara esce tra i fischi

Il posticipo della nona giornata tra Pescara e Guidonia finisce 1-1.

di Lorenzo Giardi
13 ott 2026

Il posticipo della nona giornata tra Pescara e Guidonia finisce 1-1. A Parigi risponde Borghini Il Pescara non decolla al contrario raggiunge gli spogliatoi in un diluvio di fischi. La squadra di Buscè ci mette impegno costruisce ma sbaglia troppo, Gli abruzzesi prendono in mano la partita fin dalle prime battute, dopo un paio di conclusioni velleitarie, arriva l'occasionissima poco prima della mezz'ora: Parigi scarica bene per Valzania, idea per Ferraris, controllo con il sinistro e conclusione con il destro, soluzione totalmente errata, e il Guidonia si salva. Capovolgimento di fronte ed è il portiere del Pescara Fiorillo a rispondere con i piedi alla conclusione ravvicinata di Spavone, l'azione prosegue con la conclusione finale che termina alta sopra la traversa. Ma è un segnale che il Guidonia non è venuto all'Adriatico a fare la vittima sacrificale, al contrario mette sotto pressione il Pescara. Murgia impegna ancora Fiorillo, e il portiere si ripete anche su Ferrari . Nel finale di tempo torna a farsi notare il Pescara con Parigi e Vitali ma il risultato non si sblocca. Ripresa l'ex Arezzo Guccione in bello stile solo esterno della rete. Pescara sempre e solo vicino al gol. Quello degli adriatici diventa un' assedio, ma manva sempre qualcosa, poi la logica esposizione al contropiede: Vertainen pesca in verticale Viteritti che si presenta davanti a Fiorillo il quale gli sbarra la strada. Quando Parigi gira a rete di testa a 13 dal termine sembra fatta per il Pescara. Stacco prepotente e sfera all'angolino. Lo stesso Parigi mette ancora una volta Merola davanti Drago, il portiere gli chiude lo specchio. Ma dal possibile 2-0, si passa all'1-1. Tutto fin troppo facile per il Guidonia, è Borghini a finalizzare con la stoccata finale . Allo Stadio Adriatico di Pescara, Pescara – Guidonia 1-1.




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