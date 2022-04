SERIE C Il Pescara esonera Auteri, panchina a Zauri La dirigenza abruzzese non ha digerito la sconfitta di Lucca

Salta un'altra panchina in Serie C Girone B. Il Pescara dopo la sconfitta di Lucca esonera Gaetano Auteri. Al suo posto un ritorno in biancoazzurro per Luciano Zauri che ha già guidato la squadra nel 2019-2020. Il tecnico per accettare la panchina del Pescara ha dovuto risolvere il contratto con la Primavera del Bologna.

