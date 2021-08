SERIE C Il Pescara la vince all'ultimo secondo Ancona battuto 2-1 all'Adriatico

E' la notte dei ritorni, il Pescara di nuovo precipitato in C dove si rivede pure l'Ancona che nel frattempo ha assorbito il Matelica del quale per un anno sopporterà il nome. All'Adriatico gradevoli gara e temperatura, Del Sole chiama Di Gennaro alla prima parata dell'anno. Di là, clamoroso cosa si mangia D'Ursi: portiere, palo, angolo. Era tutto regolare. Contropiede anconitano, Sereni innescato addomestica e ci prova in equilibrio precario e buona lì. La squadra di Auteri la sblocca con un'azione alla Auteri. Da destra a sinistra, Nzita scarica il sinistro che fa 1-0.

Prima dell'intervallo occasione per chiuderla,Vitali si ingobbisce in qualche modo sulla sberla di De Marchi. Ripresa, Ancona ad un passo dal pari: Del Sole per Sereni, traversa. Tutto al volo, tutto bello. Ma in difesa l'Ancona paga pegno alla moda della costruzione dal basso e De Marchi si divora una palla golosa. Di là, Del Sole la mette nel traffico e se questa volta si salva il Pescara, la volta dopo no. La sponda premia Faggioli sempre del traffico per l'1-1. Il periodo, le energie spese, l'atteggiamento delle squadre, tutto fa pensare sia questo anche il risultato finale. E invece gli ultimi 10 minuti sono del Pescara che di pareggiare proprio non ne vuol sapere. Il colpo di testa di Ferrari colpisce una traversa incredibile con la porta spalancata e all'ultimo respiro la prima notte dice Pescara. Nzita scavalla e la difesa anconitana dimentica colpevolmente Zappella che ha seguito l'azione. Saltano i tappi e anche i green pass. Sugli spalti, come sul campo, finisce a mucchio come vuole lo sport.





