SERIE C Il Pescara pareggia ma resta in testa. Vincono Pontedera e Pistoiese Pescara - Viterbese 1-1. Pontedera - Aquila/Montevarchi 3-0, Vis Pesaro - Pistoiese 0-2

Il Pescara soffre in casa con la Viterbese, la formazione di Dal Canto sblocca dopo pochi minuti, calcio di rigore decretato per una trattenuta in area susseguente a calcio d'angolo: Emilio Volpicelli dagli undici metri non sbaglia. Festeggiato il compleanno della mamma con la maglietta dedicata. Viterbese che potrebbe approfittare dell'inizio soporifero del Pescara, ma Murilo prima si fa respingere la conclusione da Di Gennaro, poi raccoglie e riesce a centrare due pali a porta vuota. La sfera prima tocca quello alla sinistra del portiere abruzzese poi attraversa tutto lo specchio e tocca anche quello alla destra prima di uscire. Il Pescara si riprende anche se subisce le ripartenze di una Viterbese che non riesce proprio a chiuderla, e nel finale sembrava stregata la porta di Luca Bisogno classe 2000, due pali colpiti il primo con Clemenza il secondo con De Marchi. Esplode l'adriatico quando Ferrari in posizione regolare al 93esimo spinge in porta il pallone del pareggio. A Pescara, Pescara – Viterbese 1-1.



Il derby Pontedera – Montevarchi si sblocca subito per una clamorosa svista del direttore di gara che assegna un rigore dopo pochi minuti per il presunto fallo di Bassano su Catanese. Magnaghi dagli undici metri non sbaglia. Rigore anche per il Montevarchi per il fallo di Shiba su Jellow. Sposito respinge la conclusione di Gambale. Il sinistro di Mattioli per il raddoppio del Pontedera. Milani per il tris. Allo stadio Ettore Mannucci di Potedera, Pontedera batte Aquila/Montevarchi 3-0.

La Vis Pesaro cade in casa con la Pistoiese in vantaggio con il gol del difensore Sottini. E' lo stesso Sottini a causare il calcio di rigore per la spinta su Saccani. Cannavò si fa parare il tiro da Pozzi. Pinzauti prima del riposo realizza il raddoppio per gli arancioni. Allo Stadio Benelli di Pesaro, Pistoiese batte Vis Pesaro 2-0.

