Il Pescara rimonta l'Entella (1-1) e riapre il campionato

Con tutto il campionato a tifar Pescara per dare un senso alla lotta per la B, il Pescara batte un colpo. Soffre, ma riprende la capolista Entella scappata all'alba del match quando Moruzzi intercetta col braccio il cross di Karic. Franzoni dal dischetto manda Plizzari dall'altra parte. E i liguri giocano da squadra forte dando l'impressione che nulla possa far loro male, alta la conclusione di Guiu. C'è un dominio di campo e di sostanza da parte degli ospiti, Di Mario prova a girarla, ma va dritto per dritto su Plizzari. Occasione raddoppio bella grossa, Franzoni da centro area, fucilata fuori non di molto. Invece del tutto inatteso arriva il pari del Pescara. Cross di Cangiano, difesa Entella non reattivissima nel pulire, Dagasso fa 1-1. Ripresa, Pescara più alto, ma l'Entella riparte alla carica Bariti cerca Castelli, Plizzari si tuffa col tempo giusto. I padroni di casa non subiscono e basta, si ripropongono, mugugni per questo fallo sul quale si prosegue, la sberla di Kraja va fuori. Azione playstation Baldini-Style: Bentivegna, Tonin, eccesso di generosità. Ma l'Entella non rinuncia a provarci ancora, Casarotto la mette, Plizzari chiude alla grande su Franzoni. E l'ultima palla per il jackpot capita a Fall che dopo la sgroppata sceglie di piazzarla, ma Plizzari arriva anche lì.