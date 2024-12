SERIE C Il Pescara si riaccende. Crisi Gubbio Dopo la sconfitta nel derby abruzzese con il Pineto il Pescara espugna il Barbetti di Gubbio con il punteggio di 1-2

6 sconfitte nelle ultime 8 giornate per un Gubbio incapace di pareggiare, è accaduto solo 3 volte in 17 incontri. La capolista aveva necessità di archiviare immediatamente l'incidente di percorso con l'ottimo Pineto di questo periodo. Il primo brivido lo provoca Venturi, il suo rinvio favorisce Merola che lo grazia mettendo con il sinistro sull'esterno della rete. Replica rossoblu con Zallu, sinistro che si abbassa improvvisamente ma non abbastanza per creare problemi a Saio.

Biancoazzurri pericolosi su palla inattiva. Dal corner la palla sfila colpisce Merola che manda alto. Poco dopo grande intervento in uscita di Venturi, sull'azione in linea Pescara, tre passaggi per mettere l'uomo davanti al portiere, reattivo l'ex Reggiana. La sfida gira tutta ad inizio ripresa quando Proietti ferma Tonin con il piede a martello sulla caviglia, il direttore di gara Mastrodomenico di Matera non ha esitazioni : rosso diretto e il Gubbio regala l'uomo al Pescara. La squadra di Silvio Baldini, da grande, ne approfitta subito, e la sblocca con Merola.

Non c'è più partita, male Venturi in uscita, sul cross di Moruzzi colpisce Ferraris e i tre punti prendono la strada di Pescara. Vergani da fuori, traversa piena, sarebbe stata una lezione troppo pesante per un Gubbio che ha pagato cara l'espulsione di Proietti. Nel recupero il gol di Rocchi addolcisce leggermente la delusione rossoblu. Allo Stadio Barbetti di Gubbio, Pescara batte Gubbio 2-1

