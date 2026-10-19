SERIE C Il Pescara supera 2-0 l'Ostiamare La decidono D'Ausilio ed Errardi, laziali con l'uomo in meno dal 28° per il rosso a D'Andrea.

Il Pescara si consolida nei playoff col 2-0 all'Ostiamare, che gioca un'ora con l'uomo in meno, torna a cadere dopo 4 risultati utili e ora sta a +1 dai playout. La gara comunque è da subito a trazione biancazzurra: su una punizione schizzata in cielo, Motta s'inventa una bicicletta di poco fuori dallo specchio; stessa cosa per Meazzi, che riceve da D'Ausilio, entra in area e la piazza col piatto, mandando a niente dal palo.

Quindi, al 25°, l'episodio chiave: reazione di D'Andrea sul fallo di Capellini, l'arbitro viene richiamato all'FVS e, riviste le immagini, opta per il rosso diretto per il giocatore viola. In vantaggio numerico, il Pescara prosegue nel suo spingere: D'Ausilio dalla bandierina, Parigi spizza di testa ma né Capellini, né Erradi riescono a toccare a rete.

La situazione che la sblocca arriva nel recupero, figlio proprio del tempo perso per l'FVS sull'espulsione: l'Ostiamare è sbilanciato, la difesa di casa respinge e Cotali, che è ultimo uomo, s'incarta nello stop, così D'Ausilio s'avventa sul pallone, gli va via a centrocampo e s'invola a firmare il vantaggio. E con l'avvio di ripresa c'è anche il bis: imbeccato verso l'area da Motta, Erradi mette a sedere Brosco di sterzata e poi, dopo qualche gioco di prestigio, infila col destro.

Nessuna reazione laziale, sempre solo Pescara: Parigi arpiona in area va col tacco da Valzania, che in qualche modo va via a Piroli e, sull'uscita di Vertua, tocca fuori misura. E ancora Parigi a triangolare con Erradi e calciare di prima intenzione dal limite, Vertua respinge in tuffo. Infine, all'85°, l'unica, vera occasione Ostiamare, con la conclusione da fuori di Felici sulla quale Fiorillo deve solo opporre i guanti.



I più letti della settimana: