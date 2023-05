SERIE C Il Pescara, va sotto, poi in dieci, sorpassa la Virtus Entella L'Entella trova il vantaggio in apertura con Corbari. Il Pescara sbaglia un rigore con Lescano. Nella ripresa Merola pareggia, Lescano si fa espellere e Aloi raddoppia per il sorpasso della squadra di Zeman nonostante l'inferiorità

Straordinario il colpo d'occhio dello Stadio Adriatico che spinge forte il Pescara di Zeman contro la Virtus Entella capace di mettere soggezione in apertura quando trova il gol del vantaggio con Corbari, una deviazione inganna il giovane portiere del Pescara e della Nazionale Under 21 Plizzari . Cresce il Pescara di minuto in minuto, Lescano sotto porta, in questo caso, fa tutto quello che non deve fare uno come lui. I liguri di Volpe hanno due grandi occasioni per indirizzare incontro e qualificazione, la prima con Tomaselli, sfera vicinissima al palo, poi è legno pieno con Meazzi, destro dal limite e sfera che rimbalza sulla base del palo. Nell'ultimo dei tre minuti di recupero di prima frazione, la trattenuta di Tomaselli su Lescano è meritevole di massima punizione. Borra fa due miracoli, il primo sul penalty di Lescano il secondo sul tentativo volante di Cancellotti. Ripresa altro palo colpito dall'Entella con Zamparo di testa a portiere battuto, poi il Pescara torna in quota con il guizzo in area di Merola. Incredibile, con il Pescara in recupero, Lescano perde la testa e commette un fallo bruttissimo su Paolucci costretto a lasciare il campo e la squadra di Zeman resta in 10, ciò nonostante ha la grande capacità di sorpassare l'Entella con il colpo di testa di Aloi entrato da pochi minuti, Manzi lo perde di vista, e da dietro in posizione regolarissima, il numero 8 chiude sul secondo palo. Allo stadio Adriatico di Pescara, Pescara batte Virtus Entella 2-1, a Chiavari la squadra di Volpe per passare il turno sarà costretta a vincere.

