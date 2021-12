SERIE C Il Pescara vince a Imola e sale al quarto posto Per l'Imolese solo 2 punti in 8 giornate

Si gioca a Imola e non a caso decide la sfida uno che di nome si chiama Ferrari. Il Pescara conquista la terza vittoria di fila e inguaia ancor di più un Imolese alla sesta sconfitta nelle ultime 8 giornate. E pensare che la squadra di Fontana aveva cominciato bene con la prima palla gol sui piedi dell'ex Padovan, pallone alto di poco sopra la traversa. Alla mezzora i rosso-blu protestano per un presunto fallo di mano in area, ma l’arbitro fa proseguire. Ospiti quasi mai pericolosi, l'unica azione degna di nota è questo cross di Rasi per la conclusione di Clemenza che viene respinta dalla difesa dell'Imolese. Pescara sornione e al quinto della ripresa trova il vantaggio. Ferrari si libera in area e lascia partire un destro che batte l'incolpevole Rossi. Evidente la deviazione di un difensore ross-oblu sulla conclusione dell'attaccante argentino. Il gol del vantaggio galvanizza la squadra di Auteri che sfiora per due volte il raddoppio. Suggerimento di Rasi per D'ursi che si divora cosi il 2 a 0. Poi ci prova Clemenza, sinistro a giro, ad un soffio dall'incrocio dei pali. Al minuto 65, doppia occasione per l'Imolese. Cross di Turchetta per la girata di Padovan che trova un super Sorrentino e poi sulla respinta, Lombardi trova solo l'esterno del palo. Al novantesimo, ancora Lombardi con un sinistro fuori bersaglio poi in pieno recupero, Rossi salva per due volte, prima su De Marchi e poi su Chiarella. Finisce con la vittoria di misura del Pescara che aggancia al quarto posto l'Ancona Matelica mentre l'Imolese scivola al quart'ultimo posto della classifica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: