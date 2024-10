SERIE C Il Pescara vince anche in casa della Spal Per gli abruzzesi, sette vittorie e due pareggi in 9 giornate

Al Paolo Mazza di Ferrara arriva la capolista Pescara, unica squadra ancora imbattuta nel girone B. La Spal, reduce dalla pesante sconfitta di Campobasso, cambia modulo con Rao a sostegno dell'unica punta, Karlsson.

Si comincia con il destro di Pellacani che impegna severamente il portiere Melgrati. La risposta emiliana con Rao, destro a giro che non trova il bersaglio. Il fantasista della Spal ci riprova con un diagonale, bloccato dal portiere Plizzari. In pieno recupero, la punizione di Bentivegna non crea problemi a Melgrati. Secondo tempo ed ospiti vicinissimi al vantaggio. Suggerimento di Merola per Cangiano che da due passi manda incredibilmente alto. Allora Merola decide di mettersi in proprio, salta mezza difesa ma non trova la porta avversaria. Solo Pescara nella ripresa. Ancora Merola per la spizzata, fuori misura di Dagasso.

La supremazia ospite si concretizza al minuto 75. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Brosco anticipa tutti e firma il vantaggio abruzzese. Seconda rete in campionato per il capitano di Baldini. La reazione spallina con il diagonale di D'Orazio respinto da un attento Plizzari.

Per la Spal arriva la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite mentre il Pescara vince ancora e consolida il primato in classifica.

