SERIE C Il Pescara vince ancora, battuto il Gubbio per 3 a 1 Ottavo risultato utile per gli abruzzesi che si avvicinano al terzo posto in classifica

Non si ferma più il Pescara che inanella l'ottavo risultato utile consecutivo e si avvicina al terzo posto in classifica. Ma andiamo con ordine, Cernigoi lanciato a rete, tutto solo davanti a Ghidotti, grande parata del portiere del Gubbio. Il gol arriva di li a poco. Su palla inattiva la squadra di Auteri la sblocca. Di testa indisturbato la spinge dentro Ierardi. Il Gubbio costruisce la chance per riaprirla, Spalluto non riesce a superare Sorrentino in uscita. Gubbio aggressivo ad inizio ripresa. Sarao, numero straordinario, sarebbe stato un gol pazzesco, Sorrentino altrettanto bravo con l'aiuto della traversa. Ma sul corner successivo Spalluto si alza più in alto di tutti e infila Sorrentino sul secondo palo. Gran gol dell'attaccante rossoblu. La reazione del Pescara è di qualità, Clemenza sfrutta una giocata tutta di prima, conclusione chirurgica e il delfino si riporta in vantaggio. A tempo scaduto con il Gubbio tutto riversato nella metà campo avversaria arriva il tris biancoazzurro di Ferrari che chiude i giochi. Allo Stadio Adriatico di Pescara, Pescara batte Gubbio 3-1.

