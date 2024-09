SERIE C Il Pescara vince in rimonta e aggancia la vetta Abruzzesi sotto 1-0 dopo 48 secondi contro la Pianese, la vincono nel finale e raggiungono l'Entella in testa al campionato di serie C.

Seconda vittoria consecutiva, terza in quattro partite giocate e primo posto in classifica con l'Entella. Il Pescara fa ben capire dopo poche giornate che sarà protagonista in questa stagione. Gli abruzzesi raggiungono in testa al campionato l'Entella. Una vittoria in rimonta per il Pescara che pronti-via si trova sotto 1-0. Bastano 48 secondi agli ospiti per sbloccare la partita con Migani che approfitta dell'errore di Pellacani, che di fatto serve un assist all'avversario che davanti al portiere non sbaglia.

La riposta dei biancoazzurri è in un tiro dalla distanza di Dagasso, conclusione che non va lontana dall'incrocio dei pali. Ancora i padroni di casa con il tiro-cross di Valzania chiuso in corner. Al 37 bella palla di Bentivegna per Dagasso, che non riesce a inquadrare la porta. Il Pescara finisce all'attacco il primo tempo, ma il risultato dei primi 45 minuti vede la Pianese avanti 1-0.

Nella ripresa si riparte con i padroni di casa alla ricerca del pari. La rete dell'1-1 arriva al 49' con Ferraris che deve solo appoggiare in fondo alla rete il pallone servito da Valzania dopo la conclusione dello stesso numero 14 che il portiere respinge corto. È il terzo gol in tre partite per Ferraris. Adesso il Delfino spinge per il sorpasso.

Sul cross dalla sinistra il colpo di testa di Bentivegna centra il palo. Al 62' la Pianese resta anche in dieci per il cartellino rosso diretto per Odjer per il fallo a centrocampo. Il Pescara prova a vincerla e al terzo dei sei minuti di recupero concessi va sul 2-1 con l'autorete di Pacciardi. Nel finale è la Pianese che si riversa in attacco per cercare il pareggio. Sulla punizione di Proietto paratona dell'estremo difensore del Pescara che salva il risultato. Il Pescara la vince 2-1 e vola in testa alla classifica.

