Il Pietracuta ferma il Mezzolara, il San Marino si fa rimontare dal Sora

In Eccellenza, pari prezioso per il Pietracuta che ferma sullo 0-0 la capolista Mezzolara. Una X che lascia i rossoblu – al quinto risultato utile di fila – in zona play-out con 34 punti.
Pareggio anche per il San Marino nel Girone F di Serie D, rimontato dal Sora. I biancazzurri vanno sul 2-0 grazie alle reti di Melloni e Gasperoni ma nel finale i padroni di casa risalgono la china, prima accorciando le distanze con Filì poi trovando il definitivo 2-2 con Bolò in pieno recupero. Anche il San Marino resta in zona play-out con 25 punti, gli stessi della Recanatese.