ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Il Pietracuta perde ancora: quinta sconfitta di fila La squadra di Roberto Cevoli cede 2-1 contro il Castenaso, che termina la partita in dieci.

Continua la serie negativa del Pietracuta. La squadra di Roberto Cevoli perde 2-1 contro il Castenaso. Per i rossoblu ultimo posto in classifica dopo cinque giornate. L'avvio dei padroni di casa è incoraggiante, ma per il primo brivido occorre attendere il 15' quando il retropassaggio di Battaglia sembra far pensare al più classico delle autoreti. Sospiro di sollievo per gli ospiti. Break Pietracuta che sfiora con Bernardi ancora la rete, la deviazione salva il Castenaso. Sul successivo corner palla che finisce tra le braccia di Treggia. A metà tempo la partita si sblocca. Il vantaggio del Pietracuta è frutto del'autogol di Alberti, che nel tentativo di appoggiare a Treggia la palla di petto, lo supera con una traiettoria imparabile. Il vantaggio del Pietraucta dura appena due minuti, il tempo che ci mette il Castenaso per costruire un bella azione sulla destra e portare alla conclusione Manolo Xhuvelli che supera Amici. Il risultato di parità sembra poter essere quello di chiusura di un primo tempo nel quale, il Pietracuta dimostra buona proprietà di palleggio contro un Castenaso che si conferma squadra cinica e non a caso nella parte alta della classifica. Punizione conquistata nell'ultimo minuto di recupero. Sulla palla messa al centro, Andrea Sansonetti si libera della marcatura e gira di testa battendo ancora Amici.

Nella ripresa il Pietracuta riparte alla ricerca del pari. Fabbri ci prova per primo, la conclusione è facile preda di Treggia. Palla inattiva al decimo quando Sapori calcia in porta e il portiere ospite la alza sulla traversa. Il forcing della squadra di Roberto Cevoli produce anche un palo con Contadini, poi sulla ribattuta nessuno riesce ad intervenire. Al 23' incredibile occasione mancata dal Pietracuta. Sul pallone che prende velocità per la pioggia, Bernardi è lanciato a rete. Il numero 9 salta il portiere e davanti alla porta calcia a botta sicura, Alberti in spaccata riesce a respingere la palla. Due minuti più tardi Bernardi si infila dalla sinistra, ma dal cuore dell'area non riesce ad angolare. Al 32' il Castenaso resta anche in dieci per il secondo giallo a El Bouhali. Sei minuti più tardi ancora il Pietracuta, questa volta con Giacopetti. L'attaccante sammarinese calcia sporco, la sfera rotola lentamente sul fondo. A tempo quasi scaduto, altra occasione per la squadra di Cevoli con Nunez che da due passi si vede respingere la palla da Treggia. Vince il Castenaso 2-1.

