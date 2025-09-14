ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Il Pietracuta stecca ancora. Il Medicina Fossatone vince 3-1 La squadra di Roberto Cevoli sbaglia anche due calci di rigore

Partita incredibile quella tra Pietracuta e Medicina Fossatone, con la squadra di Roberto Cevoli che cede per 3-1. Dopo un paio di conclusioni per parte, la gara si sblocca già al 5' minuto con Pietro Lanzoni con un grandissimo tiro da fuori che batte Amici. La reazione del Pietracuta produce una clamorosa traversa centrata da Zannoni. Il centrocampista sammarinese si inserisce con i tempi giusti. Sulla ribattuta Contadini si vede respinto il colpo di testa. La squadra di Cevoli prova a fare la partita, quella di Fulvio Assirelli è attenta a non scoprirsi. Superata la mezzora di gioco, le occasioni del Pietracuta sono diventate diverse, ma mai tali da impegnare Aversa. I rossoblu vanno vicinissimi al pari con Capicchioni, la palla è sul fondo di poco, poi anche con Matteoni di testa, stessa sorte. Dall'altra parte Amici si deve impegnare su El Bouhali per evitare la rete. Prima della chiusura di tempo bella palla sul secondo palo, con Contadini che gira in porta, il portiere respinge. La prima frazione di gara sembra destinata a chiudersi con il Medicina avanti 1-0, ma in pieno recupero Sapori interviene su El Bouhali, il numero 8 va a terra, per l'arbitro ci sono gli estremi per il rigore. Sul dischetto si presenta Selleri che manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di Medicina 2 e Pietracuta 0.

Nella ripresa subito l'occasione per riaprirla per il Pietracuta. Il direttore di gara concede il rigore per un tocco di mano di Montalbani. Sul dischetto si presenta Nunez che manda sul fondo. Dal possibile pareggio al rischio tris un minuto più tardi quando Lanzoni chiama in causa Amici. Il Pietracuta non ci sta e Lorenzo Capicchioni s'inventa una magia: slalom d'altra categoria e conclusione in porta per il gol che la riapre. Il Medicina Fossatone è squadra cinica è colpisce ancora intorno al 28' con El Bouhali che riporta la squadra di Assirelli con il doppio vantaggio. Quattro minuti più tardi ancora Capicchioni, Aversa devia in angolo. Sul successivo calcio d'angolo, Matteoni si vede respignere la conclusione da buona posizione. Il finale sarebbe ancora interessante. L'arbitro concede il terzo rigore di giornata il secondo per il Pietrauca per il fallo su Sensoli. Questa volta sul dischetto ci va Mani. Aversa si guadagna il voto alto in pagella e respinge. Vince il Medicina Fossatone 3-1 sul campo del Pietracuta.

