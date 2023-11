SERIE C Il Pineto acciuffa il Perugia al 93° Finisce 1-1: la sblocca Seghetti, la riprende Gambale.

A un soffio dal trovare continuità, il Perugia s'inceppa di nuovo. Merito del Pineto, che al 93° strappa l'1-1 e, pur non trovando il terzo successo consecutivo, conferma il suo andamento playoff. Restano 4 le lunghezze di distanza tra gli azzurri e il Grifone, incapace di mettere in fila due vittorie dalle giornate 6 e 7.

Con Francesco Baldini squalificato, c'è il sammarinese Luciano Mularoni a guidare un Perugia pericoloso già dopo 50”, con la conclusione da fuori di Bartolomei respinta da Tonti. Ancora umbri, con la sventagliata di Kouan per l'inserimento di Iannoni, e ancora Tonti, salvifico in uscita. Di là angolo di Volpicelli per la testa di De Santis è stavolta è Adamonis a opporsi in tuffo, dopodiché, allo scoccare del 34°, gli umbri passano: Vasquez dal limite, qui Tonti respinge centrale e tutta la difesa s'addormenta all'unisono, permettendo a Seghetti di inserirsi e spaccare nel sacco.

Situazione simile nella ripresa: erroraccio di Ingrosso che innesca di nuovo Seghetti, che però, in questo caso, scarica sull'esterno rete. L'ultima occasione ospite per chiuderla arriva su un'azione dalla sinistra, con Santoro liberato per il destro a piazzarla e Tonti a sporcarla in angolo.

Così, nei 20' finali, il Pineto si attrezza per impattarla: parapiglia in area buono per Germinario, che però carica altissimo. Quindi Volpicelli da destra per la testa di Njambe, che non inquadra da vicino. È l'89°, poi, a metà del recupero concesso, Borsoi riesce a tenere vivo un altro traversone dalla fascia servendolo preciso per Gambale, che a differenza del predecessore è perfetto nell'inzuccata da due passi che vale 1-1 e titoli di coda.

