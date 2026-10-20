SERIE C

Il Pineto conferma il 2-0 sulla Reggiana

Giocati gli ultimi 30' della partita del 9° turno rinviata per pioggia: non succede nulla e gli azzurri escono dai playout

Il Pineto conferma il 2-0 sulla Reggiana.

Il Pineto conferma il 2-0 sulla Reggiana nel recupero della partita del 9° turno del Girone B, interrotta per pioggia. Si riparte dal 70° e nei 30' successivi - di cui 10' di recupero - non succede nulla, così risultano decisive le reti di Forte e Pellegrino: gli azzurri ritrovano la vittoria ed escono dai playout, mentre la Regia resta 4ª a -11 dallo Spezia.

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