SERIE C
Il Pineto conferma il 2-0 sulla Reggiana
Giocati gli ultimi 30' della partita del 9° turno rinviata per pioggia: non succede nulla e gli azzurri escono dai playout
Il Pineto conferma il 2-0 sulla Reggiana nel recupero della partita del 9° turno del Girone B, interrotta per pioggia. Si riparte dal 70° e nei 30' successivi - di cui 10' di recupero - non succede nulla, così risultano decisive le reti di Forte e Pellegrino: gli azzurri ritrovano la vittoria ed escono dai playout, mentre la Regia resta 4ª a -11 dallo Spezia.
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