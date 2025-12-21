TV LIVE ·
Il Pineto è sempre più 4°: 1-0 al Gubbio

di Alessandro Ciacci
21 dic 2025

Sotto l'albero di Natale il Pineto spacchetta un bel quarto posto in classifica, forse insperato ma assolutamente meritato. Gli abruzzesi tornano a vincere dopo 4 giornate e lo fanno contro un Gubbio sempre più anonimo in questa stagione. Prima frazione di gioco dalle pochissime emozioni, fino al vantaggio Pineto: Vigliotti lotta con due difensori e da terra riesce a servire Pellegrino, bravo a superare Krapikas in uscita e firmare l'1-0. I padroni di casa provano a legittimare, a cavallo dei due tempi: ancora Pellegrino ci prova dal limite, Krapikas gli nega la doppietta mandando in corner. Poi il numero 99 si divora il possibile raddoppio calciando alto nell'ennesimo tu per tu.

Il Pineto non la chiude e nel finale il Gubbio cresce, andando a caccia del pari. Per fortuna del Pineto c'è un portiere di grande esperienza come Alessandro Tonti che chiude la saracinesca, prima con una gran risposta d'istinto sulla girata di testa di La Mantia poi sulla punizione insidiosa e velenosa di Carraro. Anche l'ultimo assalto rossoblu non porta ai frutti sperati e – con il brivido – il Pineto festeggia.




