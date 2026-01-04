SERIE C Il Pineto è sempre più 4°: 2-0 alla Vis Pesaro Parte con il piede giusto il Pineto, che passa 2-0 sul campo della Vis Pesaro grazie alle reti di Vigliotti e Lombardi.

Lo scontro diretto per il quarto posto se lo prende il Pineto che riparte in questo 2026 così come aveva chiuso il 2025. 2-0 convincente al “Benelli” contro una Vis Pesaro molle nel primo tempo. Il simbolo di tutto ciò è il gol da “candid camera” del 7': Pozzi rilancia addosso a Vigliotti, che poi recupera la sfera e batte l'estremo difensore biancorosso per il clamoroso 0-1. Gravissimo l'errore del portiere della Vis, che però si riscatta qualche minuto più tardi quando si oppone prima al mancino di Borsoi, poi si supera sul tentativo di tap-in di Lombardi. Ma Pesaro nei primi 45 non è in campo e il Pineto ne approfitta: Lombardi si sposta la sfera sul mancino e la infila all'angolo lontano, là dove Pozzi non può assolutamente nulla. Gli abruzzesi chiudono virtualmente i giochi e – nel finale di frazione – verrebbe anche concesso un calcio di rigore per l'intervento di Primasso su Pellegrino. La Vis chiede l'intervento dell'FVS che ribalta la decisione: niente penalty, niente giallo per il 13 che non tocca né la sfera né l'attaccante del Pineto.

Nella ripresa gli uomini di Stellone tentano una reazione d'orgoglio ma difettano nella mira: sia con Nicastro – volèe mancina alta sopra la traversa – che con Di Paola – tentativo da fuori, a lato. La chance più importante per rientrare con l'incornata di Nicastro sugli sviluppi di corner, ancora una volta fuori dallo specchio. E allora si arresta sul più bello la corsa della Vis, prosegue quella della sorpresa Pineto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: