SERIE C Il Pineto fa festa e batte la Ternana (1-0)

21 giornate dopo cade la Ternana. Se doveva succedere non è un caso succeda in casa un Pineto decisamente on fire. Subito abruzzesi sul pezzo, Chakir in estirada si ferma sul palo. I padroni di casa sorprendono i blasonati avversari, Bacci la mette bene, Gambale invece malissimo in posizione di sparo. La Ternana esce alla distanza e prova a mettere le mani sulla partita. Martella per Ferrante, la girata è schermata dalla difesa di Tisci. Gli ospiti aumentano i giri, Ferrante taglia sul primo palo senza trovare la palla. Corradini misura la febbre a Tonti con la sberla di sinistro. Il portiere la mette in angolo. Prima dell'intervallo altra occasione Terni, tacco di Curcio a mettere in moto Ferrante, sul tiro cross Romeo non arriva. Ripresa e il Pineto fa saltare il banco. Schirone la mette morbida e alle spalle dei difensori sbuca Chakir per l'1-0. Gli ospiti accusano il colpo e ci mettono un po' ad organizzare una reazione degna, quando Curcio si tuffa per colpire di testa viene disinnescato dall'acrobazia di Tonti. Poi solo qualche mischia e anche ripartenze Pineto. Vannucchi deve impegnarsi sulla girata di Fabrizi. Dopo 21 risultati consecutivi cade la Ternana e l'Entella pensa così alla fuga.

