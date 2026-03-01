SERIE C Il Pineto fa male al Perugia (0-1), pari tra Samb e Livorno (0-0)

L'emorragia di sconfitte del Pineto si ferma a quattro, mentre dalla sosta esce un Perugia idem come sopra. Sponda di Gagliardi, Pellegrini fa passare per D'Andrea e dopo un quarto d'ora gli ospiti gelano il Curi. Reazione Perugia con assolo e fucilata di Verre, la cooperativa Tonti-palo esce vincitrice dalla vicenda. Si chiude il tempo con un altro tiro di fuori, Bacchin fa volare un super Tonti. Ripresa, stavolta è Gemello a intervenire sul contropiede concluso da Pellegrino. Di là Tonti alza il tentativo di Verre. Dice male al Perugia, il palo respinge la punizione di Manzari a portiere battuto. Continua l'astinenza da vittoria interna per la Samb: al Riviera delle Palme il successo manca dal 27 settembre ed anche il Livorno esce indenne. Partita molto bloccata, l'occasionissima per i padroni di casa arriva solo a fine tempo quando Seghetti fa un miracolo su Parigini. Ripresa, Konate prova a forzare, entra di lato ma allarga troppo la conclusione. Spunto di Marranzino che fa mezzo campo e conclude appena fuori. Il logico 0-0 si chiude col sinistro di Marchesi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: