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Il Pineto la vince con qualità (1-2), Carpi a rischio playout

di Roberto Chiesa
22 mar 2026

Il Carpi se la lotta di "garra", ma alla lunga esce la qualità di un Pineto che se la prende con merito. Zagnoni fuori è la prima cosa sul quaderno di un pomeriggio divertente, seguito a stretto giro e dall'altra parte dalla conclusione alta di D'Andrea. Errore da matita blu in uscita del Carpi, Pellegrino mira il 7, Sorzi è super ad inventarsi il balzo. Passa un po' a sorpresa il Carpi, Sall apre il gas e la mette, Giannini per pulire colpisce Tonti e la carambola fa secchi entrambi. L'episodio non scoraggia il Pineto che continua a giocar sereno la sua partita, Germinario non trova la porta, poi la squadra di Tisci ci mette anche il lusso di un tacco volante di Schirone che non va a bersaglio, ma roba di poco. Come il tempo che separa gli ospiti dal pari: prima dell'intervallo infatti sulla rimbalzante c'è la spaccata di Pellegrini. Ripresa col Carpi a riaprire le danze, c'è Tonti a far la guardia su Sall. Poi gli ospiti riosano e ripassano, la mette Baggi, Borsoi si avvita e la indirizza nell'angolino. Pineto che va anche per il tris con Sorzi che contiene la sparata di Schirone, Vigliotti prova a convertire il post, gira fuori, ma il Carpi non riemerge più. 





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