SERIE C Il Pineto la vince con qualità (1-2), Carpi a rischio playout

Il Carpi se la lotta di "garra", ma alla lunga esce la qualità di un Pineto che se la prende con merito. Zagnoni fuori è la prima cosa sul quaderno di un pomeriggio divertente, seguito a stretto giro e dall'altra parte dalla conclusione alta di D'Andrea. Errore da matita blu in uscita del Carpi, Pellegrino mira il 7, Sorzi è super ad inventarsi il balzo. Passa un po' a sorpresa il Carpi, Sall apre il gas e la mette, Giannini per pulire colpisce Tonti e la carambola fa secchi entrambi. L'episodio non scoraggia il Pineto che continua a giocar sereno la sua partita, Germinario non trova la porta, poi la squadra di Tisci ci mette anche il lusso di un tacco volante di Schirone che non va a bersaglio, ma roba di poco. Come il tempo che separa gli ospiti dal pari: prima dell'intervallo infatti sulla rimbalzante c'è la spaccata di Pellegrini. Ripresa col Carpi a riaprire le danze, c'è Tonti a far la guardia su Sall. Poi gli ospiti riosano e ripassano, la mette Baggi, Borsoi si avvita e la indirizza nell'angolino. Pineto che va anche per il tris con Sorzi che contiene la sparata di Schirone, Vigliotti prova a convertire il post, gira fuori, ma il Carpi non riemerge più.





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