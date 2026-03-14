SERIE C Il Pineto la vince in rimonta al 95' contro il Bra Ospiti in vantaggio nella ripresa, poi i padroni di casa ribaltano il risultato.

La rete di Nebuloso al 95' vale i tre punti per il Pineto contro il Bra. La prima occasione da rete arriva dopo 7 minuti, la conclusione da fuori di Lombardi finisce sul fondo. Replica del Bra con la girata di La Marca che Tonti devia in angolo. Al 19' il Pineto si divora l'occasione del vantaggio con Marrancone che davanti al portiere avversario si fa neutralizzare la conclusione. Il Pineto cresce: la rovesciata di Vigliotti diventa un assist per Marrancone che serve al centro D'Andrea, leggermente in ritardo per firmare il vantaggio.

Nella ripresa è il Bra a passare sull'1-0 con un diagonale preciso di Armstrong. Al 57' ospiti in vantaggio con un bel gol. All'ora di gioco il pareggio del Pineto con Borsoi. Sul cross dalla sinistra il pallone resta in area e l'accorrente Borsoi firma l'1-1 con il mancino. Al quinto dei sei minuti di recupero concessi il 2-1 che vale i tre punti per il Pineto è di Nebuloso. Il numero 28 entrato nella ripresa gira di testa e batte Renzetti per il gol da tre punti per la squadra di Ivan Tisci.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: