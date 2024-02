SERIE C Il Pineto passa di misura: 1-0 all'Olbia

Cross velenoso di Volpicelli e Bianchimano la infila nella propria porta per l'1-0: Pineto-Olbia è tutto – o quasi – qui. Il gol-vittoria arriva dopo soli 7 minuti, e per gli abruzzesi è un successo importante per rimanere in zona play-off. Continuano nel momento complicato i sardi, al terzo ko nelle ultime 4. Meglio il Pineto nel primo tempo, al di la dell'autorete: Baggi crossa, Gambale impatta ma manda sopra la traversa. Bianchimano prova a riscattarsi ma si perde a tu per tu con Tonti che gliela sradica dai piedi. Di là Manu riceve tra le linee e calcia dal limite, c'è la potenza meno la precisione.

Ripresa. Entra Nicola Nanni che colleziona l'occasione più importante per l'Olbia: controllo e tiro – deviato – a centimetri dal bersaglio grosso. Da corner successivo svetta Bellodi sul secondo palo ma non inquadra lo specchio. Il Pineto si salva e vince di misura, l'Olbia resta penultima a +3 sulla Fermana.

