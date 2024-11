SERIE C Il Pineto si regala la notte perfetta: capolista Pescara battuta 1-0 nel derby

Un grande Tonti, superiorità numerica e tanta trincea. Il Pineto mescola tre ingredienti e distilla la notte perfetta quella della vittoria nel derby sul campo della capolista Pescara. I biancazzurri di Baldini cominciano al solito aggredendo, Vergani manda Merola in campo aperto, Tonti prima chiude alla grande e poi Cangiano va alto. Lo stesso Cangiano si riprova a stretto giro Tonti vince ancora. Gocce di Pineto in questo tentativo da fuori di Ienco finito in angolo. E poi ricomincia la rumba alla pescarese con la punizione di Cangiano. Occasioni un tanto al chilo, cross di Pierozzi Cangiano sbaglia, ma viene buona per la bicicletta di Merola, niente. E prima dell'intervallo ancora Tonti protagonista quando Dagasso sceglie il primo palo.

Ripresa si ribalta il cielo al 6' minuto. Il Pineto si propone pericolosamente, Plizzari esce a tamponare, poi esagera con la gamba tesa su Gambale. E' il binomio rigore-rosso attorno al quale gira la vicenda. Bruzzaniti buca Saio appena entrato. Nonostante l'inferiorità il Pescara torna a buttarsi avanti e crea con una combinazione Ferraris-Tunjov. E c'è ancora bisogno dell'infuocatissimo Tonti versione para tutto sul recupero e conclusione di Pellacani. Il Pineto va il colpo della vita, il Pescara frena di colpo e schiuma rabbia.

