SERIE C Il Pontedera batte il Gubbio 2-1 e avvicina la salvezza

Da due sconfitte consecutive, il Pontedera riemerge e in meno di 20 minuti cucina il Gubbio. Vitali va via sul filo del fuorigioco e batte Venturi con lo scavino. Proteste della difesa umbra, ma la bandierina del primo assistente resta bassa ed è tutto regolare. A non funzionare è la difesa alta di Fontana, che becca ancora: Ladinetti verticalizza su Italeng che tiene di finisco e sfonda Venturi. Colpo quasi da game over perché gli ospiti ci mettono tutto il primo tempo a dar segno di loro. Lo fanno con Spina, Calvani male prima, poi reattivo sul rimbalzo di Tommasini.

Ripresa e Pontedera va per il tris, si invola Italeng che fa tutto benissimo, ma stavolta la bandiera si alza e ferma tutto. Sempre padroni di casa a menar le danze, Sala fa e disfa, Scaccabarozzi timbra la traversa. Italeng, questa volta è tutto regolare, rinviene miracolosamente D'Avino che sbuca non si sa da dove. Il Gubbio resta ai margini della vicenda e fa sempre troppo poco per riaprila. Di là invece Italeng è praticamente dappertutto sul fronte offensivo. Solo nel finale il Pontedera si mette in protezione e gli ospiti prendono il centrocampo. Sinistro di Maisto con Calvani vigilante sul palo e ancora Spina respinto dal portiere questa volta in tuffo. Solo l'ultima mischia, con la difesa del Pontedera che non riesce a pulire, offre a Spina il palo gol del 2-1, ma è troppo tardi anche per crederci un minimo.

