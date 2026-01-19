Il Pontedera blocca il Pineto sull'1-1

Il fanalino di coda Pontedera strappa l'1-1 al Pineto che così manca l'occasione per portarsi a tiro del terzo posto dell'Ascoli. Yeboah sfonda a destra su Capomaggio, si presenta al portiere ma non riesce a concludere, con Postiglione ad allontanare i guai. Capomaggio che poi prolunga il colpo di testa di Scaccabarozzi verso Cerretti che scavalca Tonti col tocco sotto. Il gol lì per lì viene annullato per fuorigioco, essendoci l'intervento del difensore però l'arbitro, rivisto tutto all'FVS, cambia idea e convalida il vantaggio.

Nel recupero di frazione ancora Scaccabarozzi lancia e manda in porta Yeboah, sciupone nel consegnarla comodamente a Tonti. Niente allungo e così, con la ripresa il Pineto la riprende col cross di Borsoi per la testa di Marrancone, sbucato alle spalle di Perretta per sfiorarla in angolo basso.

Per il Pontedera sfuma una vittoria che manca ormai da 8 turni, anche perché da lì in avanti spingono solo gli azzurri. Lombardi a effetto dal limite e palla appena fuori incrocio, e sempre Lombardi, nel recupero, batte la punizione che Postiglione spizza per l'inzuccata sul palo di Vigliotti; a rimbalzo lo stesso Vigliotti carica a colpo sicuro ed è Caponi a sfiorarla in angolo e a regalare un punto d'oro all'ultima della classe.







