Il Pontedera ci crede ancora, ma l'1-1 di Pesaro non la premia

La sconfitta del Perugia regala ancora vita al Pontedera a patto che, come dice Braglia, si giochi tutte finali. E la prima, i toscani, la fanno benone il casa della Vis dove l'1-1 rimediato non è molto rispetto a quanto meritato. Yeboah la stappa subito, ma è tutto fermo per fuorigioco dello stesso. Il Pontedera aggredisce molto bene la partita, Pozzi deve volare sul tiro velenoso diretto all'angolo. Ospiti a tutta, il solito cercatissimo Yeboah cestina il vantaggio incartando la conclusione. Il tempo si chiude con un altro balzo di Pozzi a disinnescare un colpo di testa ravvicinato. Ripresa e i toscani concretizzano ciò che a lungo hanno preparato. A segnare Yeboah, imprescindibile terminale di quale squadra, nella fattispecie aiutato anche dalla deviazione di Primasso. Passa molto poco e la Vis la rimedia, Giovannini la mette lunga, il tuffo di Machin è quello giusto. Pesaro non approfitta di quella che potrebbe essere una inerzia ribaltata e torna il Pontedera a provarci. Pozzi riesce sempre a tenere i suoi a galla, poi nel finale anche il collega Biagini chiude i pugni per evitare la beffa.











