Il Pontedera continua a salire: Fiorenzuola ko 1-0

Nemmeno il tempo di riprendere a correre che il Fiorenzuola inciampa di nuovo, vittima di un Pontedera che con l'1-0 fa sei risultati utili in fila e s'avvicina alle zone nobili di classifica.

Gara subito avvincente: 1' e Ladinetti crossa per l'incornata alta di Cioffi, di là Scardina recupera proprio su Ladinetti e Stronati la piazza dalla distanza, palo pieno. Dopo lo squillo emiliano, però, c'è solo Pontedera: Ladinetti per la testa di Aurelio, Battaiola salva in volo. E ancora Aurelio a far da sponda sul servizio di Benedetti, Quaini anticipa Cioffi in area piccola ma il solito Aurelio è lì la la sblocca. Il Fiorenzuola si ferma e protesta rivendicando il fuorigioco del marcatore, il tocco del difensore però rende valido il tutto.

Aperto il discorso, i toscani affondano per l'allungo: Catanese gira da appena dentro il limite e manda appena fuori, stessa cosa quando Cioffi converge dalla fascia e carica il destro. Ben più pericoloso il lancione di prima di Espeche per l'incrociata di Nicastro, che impatta il conto dei pali. Ancora Nicastro riceve da Cioffi, sfonda su Oddi e ci riprova, Battaiola respinge di piede. Il Fiorenzuola si ripropone dopo pochi secondi di ripresa, Oddi in area per Currarino che controlla, è libero ma gira alto.

Poi di nuovo Pontedera, a partire dal tentativo di tacco di Espeche sulla punizione di Ladinetti che non sorprende Battaiola. Le vere occasioni per chiuderla però arrivano nel prosieguo: Espeche lancia, Catanese e Nicastro prolungano di testa e Benedetti si inserisce, salvo poi concludere dritto tra i guanti di Battaiola. Poi passaggiaccio di Quaini, Ladinetti intercetta, sale e libera in area Petrovic, che prende la mira con calma ma, clamorosamente, piazza malamente oltre il palo.

Graziato un po' a sorpresa, a ridosso dello scadere il Fiorenzuola quasi la impatta: Currarino di fino per il tocco al volo di Sartore, Mastroianni manca la stoccata ma il pallone resta lì per la doppia conclusione di Mamona, respinto prima da Siano e poi, sulla riga, dal duo Espeche-Somma. Per il tocco di quest'ultimo gli ospiti invocano il rigore, anche qui invano. Al 95° Mastroianni prova la rovesciata della disperazione, senza successo: gli ultimi assalti non hanno esito e così, dopo il bis di successi, il Fiorenzuola torna a cadere.