Il Pontedera di Braglia ferma il Gubbio (1-1)
Il Gubbio allunga la striscia, ma per come si era messa non può esser soddisfatto. Segnali di vita dal nuovo Pontedera griffato Braglia che però va sotto subito col sinistro di Varone. I padroni di casa, colpiti a freddo, non danno l'impressione di arrendevolezza mostrata in passato e anzi organizzano da subito una reazione piuttosto robusta.
Occasione dall'angolo e subito dopo proteste per un fallo su Yeboah sul quale l'arbitro sorvola, parere confermato anche dall'FVS. Padroni di casa però belli vispi, tocca a Bagnolini sulla punizione di Emanuello e poi ancora al portiere egubino super su Kabashi. La ripresa si apre col meritato pareggio Pontedera, a metterla giusta col sinistro ci pensa Faggi appena entrato. Adesso il Gubbio rischia l'imbarcata, Bagnolini lo tiene a galla sul sinistro di Vitali. Solo nel finale gli ospiti tornano a farsi vedere. Fuori la fucilata di Varone. Poi Saracco, quanto basta, su Murru.
