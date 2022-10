Il Pontedera espugna Alessandria, pari in bianco tra Lucchese e Torres

Al Moccagatta si gioca uno spettacolare incrocio da fondoclasse che lascia tutto com'è, con l'Alessandria che resta ultima con la Recanatese cedendo 3-2 al Pontedera. 4 gol su 5 arrivano già prima dell'intervallo: Perretta s'accentra e mette sul palo lungo, dove Aurelio sbuca alle spalle di Baldi e sblocca gli ospiti con un tocco al volo. Subito dopo ancora Perretta da destra per Catanese, che va di prima intenzione e centra la traversa. E allora il pari, dalla punizione di Rota: Shiba male, Galeandro calcia, Siano respinge e Speranza sbroglia il parapiglia. Il riallungo toscano passa ancora dai piedi di Aurelio che stavolta ci mette il bis di assist: sul primo Cioffi è solo nel cuore dell'area e deve solo impattarla di testa, sul secondo Catanese va sempre di testa ma con un meraviglioso pallonetto dal limite che si spegne sotto l'incrocio. Tutto questo in appena 28', poi si va dritti a inizio ripresa e l'Alessandria la riapre con lo spunto di Pagani, che sfonda su Catanese, rientra fin quasi al limite e accorcia, con la deviazione di Martinelli a renderne imprendibile il tiro. L'occasione per impattarla invece capita a Ghiozzi che brucia Bonfanti sullo scatto, salta Martinelli e infine, sul più bello, s'infrange sulla parata di Siano.

L'Alessandria manca il pari e non si schioda da quota 3, mentre il Pontedera sale a 7 e agguanta il bordo alto dei playout. Dove c'è pure la Torres che fatica a vincere ma trova il 5° risultato utile in fila con lo 0-0 con la Lucchese, scavalcata da Rimini e Vis Pesaro e scesa all'8° posto. Gara con pochi acuti quella del Porta Elisa, con Bianchimano da una parte e Ruocco dall'altra che non riescono a capitalizzare un paio di occasioni a testa. Il meglio comunque arriva, su sponda Lucchese, all'87°: Franco carica dalla mezzaluna, Salvato non trattiene e ancora Franco si fionda a rimbalzo, aprendo un piattone che sembra cosa fatta e che invece s'infrange sulla traversa, tra le disperate reazioni rossonere.