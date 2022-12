SERIE C Il Pontedera fa 5 in fila, Nicastro stende la Fermana La doppietta dell'attaccante vale il 2-1 e il 4° posto ai toscani, che hanno raccolto 25 degli ultimi 27 disponibili.

5 vittorie in fila, 25 punti raccolti sugli ultimi 27 disponibili e una sola sconfitta, con due pari, in 12 giornate. Con le favorite che a turno s'inceppano la più brillante del Girone B è il Pontedera che con la doppietta di Nicastro fa 2-1 sulla Fermana e prosegue la sua avanzata in classifica: ora è 4° posto, a -4 dalla capolista Reggiana.

Toscani subito in spinta: Aurelio ad avviare lo scambio tra Benedetti e Catanese, il cui mancino finisce a lato. Poi cross di Ladinetti e ancora Catanese e Aurelio ad avviare un flipper davanti alla porta: Parodi e Nardi chiudono Nicastro, la palla sbatte sul palo e sempre Nicastro scarica a Benedetti, conclusione in caduta e Nardi qui ha vita facile. Al giro dopo azione personale di Cioffi e appoggio a destra per l'accorrente Catanese che rientra su De Nuzzo e la piazza di sinistro, mancando di poco lo specchio. Dai e ridai la gara si sblocca: 34°, Cioffi imbecca Aurelio che dalla sinistra la serve morbida per lo stacco di Nicastro, letale nell'inzuccarla radente al palo.

Sulla corsia mancina il Pontedera spadroneggia: Catanese per Cioffi che porta a spasso tutti e imbuca per Somma, il debole tiro non sorprende Nardi e la difesa fa il resto su Nicastro. Qui i toscani tirano il freno e si arriva sonnolenti fino al 74°, quando la Fermana batte un colpo e fa centro: punizione di Giandonato, Parodi anticipa l'uscita di Stancampiano e sul tocco sporco di Bunino c'è Spedalieri a impattare di testa, tenuto in gioco da due difensori del Pontedera. Che comunque in 8' la risistema sempre con un colpo di testa di Nicastro che sul cross di Perretta spizza imparabilmente in buca d'angolo. La Fermana ci riprova quando Maggio combina con Misuraca e si presenta a Stancampiano, stavolta l'estremo fa muro e i gialloblu, ora, sono a +1 dai playout.

