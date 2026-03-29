Il Pontedera non sfonda e vede la D, il Bra si prende il punto (0-0)

La via crucis del Pontedera si arricchisce di un'altra stazione. E adesso la D è veramente dietro l'angolo. Il pari del Mannucci lascia invariato il distacco dal Bra che invece questo punto lo può investire sui playout. Applausi a Caponi che arpiona una palla che Sinani avrebbe volentieri accarezzato dentro. Faggi dal limite, ingobbito e interessato, ma alto. Il Bra sta coperto, e quando si allunga non sempre sa pungere: Baldini si smarca bene, ma conclude male. Subito dopo la mezzora la prima palla per aprire la scatola. Sulla fionda di Kabashi c'è il volo salvifico di Renzetti. Si chiude il tempo con la collaborazione Faggi-Yeboah-Faggi, tutto resta nel mondo delle idee. Ripresa, il Pontedera prova a vincere, ma resta sul sentiero che porta in D. Raychev agita la frusta, balzo di Renzetti che la sfiora quel po' che basta. L'assalto porta con sé spifferi gelati, si infila Baldini, Saracco 1 chiude le gambe, Saracco 2 smaneggia su Leonetti, Saracco 3 si salva su Sinani. Ultima ripartenza con Akkamadu che non è un'imprecazione, Leo salva quel tanto che c'è da salvare.











