Il Pontedera resta in 10 e la Torres non perdona (2-3)

Il primo Pontedera di Menichini combatte, ma non è fortunato. Resta in 10 e cede alla rimonta di una Torres implacabile fuori casa. Corona sul palo, ma è fuorigioco. Ma è il Pontedera ad approcciare meglio e passare con merito, Cerretti lunga con le mani, sponda di Corona e lob di Ianesi per il gol che apre una partita infinita. Che infondo gira intorno a una misteriosa espulsione, lontana dalla palla e dalle telecamera una gomitata di Martinelli produce un rosso che cambia tutto. La Torres prende coraggio e comanda le operazioni. Tantalocchi derubrica in angolo la frustata di Mastinu. Sempre Sassari a menar le danze, Varela chiuso sul primo palo d'istinto da Tantalocchi e in pieno recupero arriva il logico pari. Varela corregge il primo colpo di testa di Coccolo nell'angolino. Ripresa e a sorpresa ruggisce il Pontedera. E' Corona che prende il rigore e di cattiveria lo trasforma, primo gol tra i pro per il giovane figlio di re Giorgio. Illusione che dura una minutata, la respinta corta della difesa toscana viene bene a Giorico che la tiene bassa e fa 2-2. Non basta, Sassari la vuole far tonda e Menichini organizza alla bene e meglio un po' di trincea. Vola Tantalocchi su Scotto. E vola ancora subito dopo a schiaffeggiare una palla che si alza senza uscire dalla zona pericolo e allora a rimbalzo ci va Diakité per il tap in da 3 punti e rilancio in classifica.