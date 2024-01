SERIE C Il Pontedera rispetta il pronostico e dilaga sulla Fermana I toscani prossimi avversari del Cesena vincono 4-0

Alla vigilia sembrava tutt'altro che facile per il Pontedera sulla Fermana, ultima in classifica si, ma con alle spalle ben cinque risultati positivi: 4 pareggi e una vittoria. L'inizio gara conferma questo trend con i marchigiani pericolosi in un paio di circostanze con i vari Tilli, Semprini, Eleuteri. Alla prima vera occasione passa il Pontedera con il destro di Ianesi beffato Furlanetto. Pontedera in vantaggio nel miglior momento della squadra di Stefano Protti. Anche nella ripresa sono sempre i gialloblu a cercare il pareggio, Semprini tiro-cross che colpisce la traversa. Il copione si ripete anche nel secondo tempo, dal possibile 1-1 si passa al 2-0.

Ripartenza Pontedera con Perretta, sfera a Ianesi, servizio per Guidi appena entrato e raddoppio per quelli di Canzi. E' solo in questo momento che la Fermana cede, e il Pontedera ne approfitta con il migliore in campo Ianesi, assist per Ignacchiti che gira in porta il tris che chiude l'incontro. Provenzano nel finale per il poker definitivo. Risultato fin troppo pesante per la Fermana che si ferma dopo cinque risultati utili. Allo Stadio Ettore Mannucci di Pontedera, Pontedera – Fermana 4-0.

