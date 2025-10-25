Il Pontedera supera la Juventus NG, 0-0 tra Guidonia e Torres

Un solo gol, ma bellissimo e soprattutto pesantissimo. È quello di Migliardi che consente al Pontedera di tirare un sospiro di sollievo in ottica salvezza, inguaiando dall'altra parte i piani di una Juventus Next Gen che esce dalla zona play-off con il quarto ko nelle ultime 5. Missile terra-aria del 7, che non lascia scampo a Mangiapoco e indirizza il match. Anche perché nella ripresa il Pontedera legittima il vantaggio e va vicina più volte al raddoppio. L'unica e ultima chance dei bianconeri in pieno recupero con l'incornata di Owusu che termina a lato e scrive la parola fine al match del “Moccagatta”.

E' uno scialbo e soporifero 0-0 invece quello tra Guidonia e Torres. I sardi continuano nel loro momento complicato – fatto di una sola vittoria da inizio stagione – mentre il club romano perde un'occasione d'oro per restare a contatto delle prime della classe. Le occasioni più importanti con il colpo di testa di Zuppel respinto da Zaccagno, e la girata da corner di Mulè alta sopra la traversa. La Torres muove – anche se di poco - la classifica, il Guidonia dopo 11 giornate ha 17 punti con solo 8 gol fatti ma anche solo 7 subiti.







