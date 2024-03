SERIE C Il Pontedera vince al 92': 1-0 alla Vis Pesaro

Alla fine il campo ha premiato chi aveva più voglia di vincerla: dopo 3 sconfitte consecutive torna al successo il Pontedera che batte a domicilio la Vis Pesaro con la zampata di capitan Espeche in pieno recupero. Primo tempo frizzante, meglio gli ospiti: Perretta calcia quando il pallone sarebbe già uscito, l'arbitro però lascia proseguire e la sfera termina sul palo poi ci pensa Neri a immolarsi sulla respinta di Lombardi. Il portiere della Vis è attento anche sul mancino dal limite di Ignacchiti, disinnescato in corner. Pesaro si vede con una bella azione corale che porta al tiro il grande ex della partita Francesco Nicastro, Vivoli si distende e blocca in due tempi.

Nella ripresa ancora Pontedera: Benedetti mette in difficoltà Neri che respinge corto, Ganz si avventa per il tap-in ma viene anticipato da Zagnoni. Qui le proteste sono dei toscani che avrebbero voluto il calcio di rigore. Rischia la clamorosa frittata Ignacchiti quando sfiora l'autogol sul cross di Da Pozzo. Ma per il resto è un assedio granata: Provenzano da lontanissimo, Neri la vede uscire con un brivido. Nel finale la Vis resta anche in 10 per il secondo giallo a Obi: l'ex Inter ferma come può Peli – che stava penetrando in area – e va anzitempo negli spogliatoi. Il Pontedera ha gli ultimi 10 più recupero in superiorità numerica e, all'ultimo assalto, passa meritatamente: punizione di Angori, sponda di Calvani ed Espeche – di rabbia – scaraventa alle spalle di Neri per l'1-0 che consente ai ragazzi di Canzi di tornare a muovere la classifica.

