SERIE C Il Pontedera vince ancora e aggancia la zona playoff I toscani battono 3-2 il Pineto, portandosi a pari punti con il 10° posto

A inizio gennaio era in zona retrocessione, alla fine del mese, il Pontedera bussa alla porta della zona playoff. Dopo aver strapazzato l'Arezzo, i toscani battono anche il Pineto, stavolta in rimonta, e centrano la terza vittoria nelle ultime quattro partite.

A cominciare meglio sono però gli abruzzesi, che già al 10' vanno in vantaggio. Sull'angolo di Schirone, Gambale anticipa il marcatore, salta più in alto di tutti e trova il colpo di testa vincente. La prima occasione per il Pontedera arriva solo a metà frazione. Cross di Cerreti, sponda di Corona e Scaccabarozzi gira da due passi, centrando la traversa.

Dopo la mezzora, i toscani si scatenano. Al 35' Vitali carica a testa bassa e s'infila tra quattro avversari. Arrivato in area, scarica un sinistro in diagonale che Tonti non riesce a respingere ed è 1-1. Due minuti dopo, la rimonta è completa. Ancora Vitali protagonista, stavolta con una fuga sulla fascia. Cross basso per l'accorrente Corona che calcia di potenza dal dischetto del rigore, non lasciando scampo a Tonti.

Nella ripresa, le occasioni latitano e succede tutto a metà frazione. Al 74' il Pineto pareggia: Tantalocchi esce male su un traversone da destra e Fabrizi lo anticipa di testa, mettendo in rete. Due a due, abruzzesi di nuovo in carreggiata, ma il pari dura giusto il tempo di un caffè. Ripreso il gioco, il Pontedera mette in mezzo un pallone su cui Borsoi commette fallo di mano, causando un calcio di rigore. Dal dischetto va Ladinetti, che mette la sfera dove Tonti non può arrivare e fissa il risultato sul 3-2.

Nel finale c'è anche il tempo per l'espulsione di Vitali, che rimedia il secondo giallo con un fallaccio a centrocampo. Ma la sostanza non cambia: vince il Pontedera, salendo a quota 30, all'11° posto; secondo stop di fila per il Pineto, che resta in zona playoff, ma avrà bisogno di tornare subito a vincere per consolidare la propria posizione.

